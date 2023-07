Jimmy Butler, chi è il nuovo fidanzato di Shakira: un altro sportivo per la cantante

Chi è Jimmy Butler, nuovo fidanzato di Shakira. Un altro sportivo conquista il cuore della cantante dopo il burrascoso divorzio con Gerard Piqué. La star dell’NBA è di tredici anni più giovane rispetto all’artista colombiana.

Chi è Jimmy Butler, star dell’NBA e nuovo fidanzato di Shakira: vita privata e carriera

Dopo l’addio definitivo a Gerard Piqué, la celebre cantautrice Shakira si consola con un altro sportivo, stavolta una star dell’NBA. Secondo le indiscrezioni di US Weekly, il nuovo fidanzato della cantautrice colombiana è infatti Jimmy Butler, cestista statunitense originario di Houston e pilastro difensivo dei Miami Heat. Nato il 14 settembre 1989, Butler ha 33 anni, tredici in meno rispetto alla cantautrice. La coppia è stata avvistata insieme a cena al Novikov Restaurant & Bar di Londra. Secondo le fonti la loro relazione è ancora qualcosa di nuovo, ma i due sembrano molto interessati l’uno all’altra. Come andrà a finire?

Cosa sappiamo del cestista, carriera e statistiche

Guardia ed ala piccola con spiccate doti atletiche e difensive, Jimmy Butler fa il suo esordio in NBA nel 2011, selezionato al Draft dai Chicago Bulls. Nel corso della sua carriera ha giocato anche per i Minnesota Timberwolves e per i Philadelphia 76ers, per poi accasarsi nel 2019 nella sua attuale squadra, i Miami Heat. Nel corso della sua carriera ha ottenuto una media di 18.2 punti a partita, 5.3 rimbalzi e 4.2 assist a partita. È stato selezionato per sei volte per gli All Star Games ed è stato riconosciuto per cinque volte nell’All NBA Team e per quattro volte nell’NBA All Defensive Team. Con la Nazionale americana ha inoltre vinto un oro olimpico ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016. Ha un profilo Instagram seguito da quasi 9.5 milioni di follower.