Oroscopo, i segni più fortunati dall’11 al 17 settembre: Bilancia davanti a tutti

Oroscopo, i segni più fortunati nella settimana dall’11 al 17 settembre 2023. Riprendono le attività di tutti i giorni e la giusta dose di fortuna può servire in un periodo di ripresa che magari diventa pesante per molti.

Oroscopo, i segni più fortunati dall’11 al 17 settembre

Con il mese di settembre riprendono le tante attività: da quelle professionali a quelle scolastiche ed accademiche. Si parla allora ovviamente di Oroscopo e segni zodiacali. Ecco una classifica dei segni più fortunati nella settimana dall’11 al 17 settembre.

Bilancia davanti a tutti

Al primo posto dei segni più fortunati c’è Bilancia e tutti quelli che ruotano intorno alle sue attività che riguardano anche una fase di relax con l’autostima a mille. Segue poi, il segno delle Vergini che si trova nel pieno dell’azione e ha messo in conto tutte le possibilità nella settimana per essere preparata. Il podio è completato da Leone che esagera e lo fa bene nel campo dei sentimenti dell’amore che si allarga ad ampio raggio. Ecco poi il resto della classifica:

4. Gemelli: cogliere gli attimi della leggerezza e dei momenti di sfogo

5. Acquario: deciso ad andare per la propria strada dopo un periodo per niente fortunato

6.Sagittario: travolto dalle emozioni con un pizzico però di dose d’ansia

7.Pesci: tante domande e poche risposte con i pensieri che si fanno insistenti

8.Ariete: l’umore ballerino e a tratti impazzito

9. Toro: dolcezze e idee stravaganti

10. Scorpione: necessità di tante emozioni

11. Cancro: tante idee ma con la necessità di qualche pausa

12. Capricorno: attenzioni a chi non la pensa come te. Si salvi chi può….