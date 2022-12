Guillermo Del Toro parla del suo Pinocchio: “Evitato tutte le altre versioni”

Guillermo Del Toro sul suo ultimo film, Pinocchio: “Ho evitato accuratamente tutte le altre versioni, ognuno ha la sua visione”. Il regista messicano parla del suo rapporto con l’animazione: “Vorrei concentrarmi più su questo settore, è nelle mie corde”.

Guillermo Del Toro sul suo Pinocchio: “Ho evitato tutte le altre versioni”

L’amato regista messicano Guillermo Del Toro, autore di film cult come Il labirinto del fauno, Pacific Rim, La forma dell’acqua e il recente Nightmare Alley, ha parlato del suo ultimo lavoro, Pinocchio, in un’intervista a Indiewire.

La sua versione animata della fiaba di Collodi è pronta a fare il suo debutto nei cinema italiani a dicembre, prima di essere distribuita in esclusiva su Netflix. Nel corso dell’intervista, Del Toro ha parlato del suo approccio alla storia e dei temi affrontati nella pellicola: “Gran parte della mia filmografia riguarda la perdita. Quando avevo 7 anni, ero come un settantenne prematuro. Con questo film sono invecchiato all’indietro in un me più gioioso.

È estremamente luminoso per me“.

Il regista ha poi specificato di aver cercato di non guardare nessun’altra versione cinematografica di Pinocchio, di recente rielaborato anche da Robert Zemeckis in live action: “Di recente mi è stato detto che esistono più di 60 film di Pinocchio. Ma non posso testimoniarlo. Abbiamo cercato di evitarli tutti accuratamente. Ogni persona ha le sue idee e non voglio creare staticità“.

Il regista sull’animazione: “Volevo impararne ogni aspetto”

Del Toro ha inoltre parlato del suo rapporto con l’animazione, settore a cui si dedica da molto tempo: “Più di un decennio fa ho deciso consapevolmente di ritornare a dedicarmi a questo settore”. Si è riavvicinato a questo ramo dell’industria cinematografica nelle vesti di produttore esecutivo per la Dreamworks: “Ho detto loro che volevo imparare ogni aspetto dell’animazione. Volevo vedere il processo e familiarizzare con la comunità degli animatori in modo intimo”.

Uno studio accurato che ha portato i suoi frutti, con ben tre sue serie animate Netflix: Trollhunters, Tre in mezzo a noi e I Maghi – I racconti di Arcadia. Con il suo Pinocchio Del Toro ha fatto una scelta importante: “Voglio concentrarmi maggiormente sull’animazione, è nelle mie corde. Potrei fare una versione animata di ‘The Shape of Water? Non credo. Potrei farne una di “Il labirinto del fauno”? Forse, penso di sì”.