Bernardeschi, show ai tifosi del Toronto: “Sto studiando inglese per voi”

Bernardeschi, lo show per i tifosi del Toronto: “Sto studiando l’inglese per voi!”. L’ex ala della Juventus, oggi in MLS, ha pubblicato un video simpatico sul suo profilo Instagram in cui rassicura i suoi fan canadesi: il suo inglese migliorerà!

Bernardeschi impara l’inglese su Instagram: “Sto studiando per voi!”

Federico Bernardeschi ha dedicato un simpatico siparietto ai suoi nuovi tifosi canadesi. Dopo il suo approdo al Toronto FC, l’ex ala juventina si era mostrato ancora poco a suo agio con la lingua inglese nella sua prima conferenza stampa.

Il centrocampista, tuttavia non si è dato per vinto. Bernardeschi ha infatti promesso alla sua Toronto di studiare l’inglese.

Il video su Instagram: “Ti amo Toronto”. La sua insegnante: “Federico è entusiasta di imparare l’inglese”

Con un video pubblicato nelle sue storie Instagram, il calciatore ha promesso ai suoi tifosi di impegnarsi e di migliorare, presentando anche la sua insegnante: “Ciao ragazzi. Questi sono perfetti. Corretto, corretto e corretto.

Ora sto imparando l’inglese per te, Toronto. Ti amo tanto. Lei è la mia amica e la mia insegnante, Ann-Marie”. La professoressa ha poi aggiunto con un sorriso: “Federico è entusiasta di imparare l’inglese per la nostra bellissima città”. Il video è ormai scomparso dal profilo di Berna, ma è stato ripubblicato su parecchie pagine a tema calcistico, tra cui ChiamarsiBomber.