Campus estivo Milanosport: navetta per il centro Saini

Per tutto il periodo estivo ai Campus Milanosport sarà attiva la navetta per il centro sportivo Saini di via Corelli 136, Milano. Un servizio dedicato a tutte le famiglie che per vari motivi non riescono ad accompagnare i propri bambini ai Campus.

La navetta, spiega una nota di Milanosport, effettua diverse fermate prima di arrivare nel grande centro sportivo milanese.

Il servizio potrà essere acquistato on line su www.milanosport.it e presso le segreterie dei centri (fino ad esaurimento posti) entro le 19 del mercoledì precedente la settimana di utilizzo, al costo di 30 euro a settimana.

Su milanosport.it/campus sono disponibili tutte le informazioni utili e le attività del camp estivo.