Jennifer Lopez e Ben Affletck, villa a Bel Air in vendita: qual è la cifra richiesta?

Una notizia degli ultimi giorni ha posto al centro dell’attenzione Jennifer Lopez e Ben Affleck. La coppia ha infatti deciso di mettere in vendita la propria villa a Bel Air, sebbene la cifra richiesta non sia alla portata di tutti.

Si tratta, chiaramente, di un’abitazione maestosa.

Villa a Bel Air in vendita: è tempo di affari

La coppia, sposatasi da poco, è pronta a investire nel campo immobiliare. I “Bennifer“, dopo il matrimonio degli ultimi mesi, ha deciso di investire e mettere in vendita la propria abitazione, che inizialmente sembrava poter diventare il loro luogo d’amore.

I due hanno così cambiato idea e, invece, di ristrutturare la villa a Bel Air, l’hanno messa in vendita ad una cifra considerevole: si parla di circa 42,5 milioni di dollari. I novelli sposi attualmente – secondo quanto viene riportato da Ipa – si ritrovano a vivere in affitto a Beverly Hills. In questo momento sono alla ricerca di una nuova sistemazione e, al contempo, contano di vendere il magione di Bel Air.

Per Jennifer Lopez e Ben Affleck le proprietà non finiscono qui: i due attori possiedono altre abitazioni. Tra queste, un attico a New York, un “villino” a Los Angeles, nel quartiere Encino, un’altra villa negli Hamptons e per ultimo – non per importanza – una tenuta in Georgia, anch’essa messa in vendita ad un prezzo “inferiore”, ovvero 8,9 milioni di dollari.

Bel Air, un’abitazione da sogno

La villa in vendita a Bel Air è a tutti gli effetti una casa da sogno, sia per la sua magnificenza che grandezza. Edificata nel 1940, l’abitazione presenta 9 camere da letto e ben 13 bagni più due terrazzi molto grandi. A questi si aggiungono una palestra, un centro benessere e una piscina e persino un lago privato con la spiaggia. Il tour si conclude con un anfiteatro all’aperto che ospita ben 100 persone.

Il nido d’amore che molte coppie vorrebbero.