Jennifer Lopez matrimonio: il look delle nozze con Ben Affleck

Jennifer Lopez matrimonio: ecco il look delle nozze celebrate a Las Vegas in gran segreto, senza proclami o grandi feste

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati. La coppia ha detto il fatidico sì a Las Vegas in gran segreto, senza proclami o grandi feste. Ma andiamo a vedere meglio il look di Jennifer Lopez per questa giornata speciale.

Jennifer Lopez, il look delle nozze con Ben Affleck

Jennifer Lopez, in occasione del suo matrimonio con Ben Affleck che finalmente è stato celebrato, ha sfoggiato un’acconciatura semi-raccolta che pare essere un omaggio a uno dei suoi anni magici: il 2001 (anno dell’uscita di una delle sue più grandi hit di successo, Love don’t cost a thing e del suo film The wedding planner).

Jennifer, poi, ha poi sfoggiato due abiti bianchi.

Il primo ricorda proprio un vestito “di un vecchio film” conservato dalla sposa per poterlo usare in occasione del matrimonio. Il secondo abito, invece, è un wedding dress della collezione Bridal di Alta Moda Primavera Estate 2023 Zuhair Murad in pizzo bianco. In questo suo abito, possiamo vedere uno scollo a cuore, maniche lunghe e spalle scoperte, corpetto a corsetto e strascico.

Il look di Ben

Ben Affleck ha scelto invece per le nozze una giacca da smoking bianca.