Il potere della sensibilità nel libro di Fiorella Franco

In una cultura tendenzialmente aggressiva, caratterizzata da dinamiche di potere, la sensibilità èstata spesso fraintesa e le persone altamente sensibili si sono sempre sentite ai margini di un mondoche non le comprende. Oggi però qualcosa sta cambiando: nell’era della velocità e dell’incertezzatutto è messo in discussione, nuove sfide ci attendono ed emergono nuovi bisogni, più profondi espirituali.

Quelle capacità sensibili, finora denigrate, diventano abilità imprescindibili, in grado di aprirci a una nuova visione di noi stessi

Di questo parla il libro di Fiorella Franco, “Dai margini alla leadership”, appena pubblicato da Mind Edizioni, nel quale scoprirete come, per affrontare i cambiamenti che il mondo ci impone, sia necessario innanzitutto partire dal nostro essere umani e comprendere il fondamentale ruolo dellee mozioni nei processi decisionali e cognitivi. Ecco, quindi, che quelle capacità sensibili, finora denigrate, diventano abilità imprescindibili, in grado di aprirci a una nuova visione di noi stessi edel mondo. Siamo entrati nell’Era della Sensibilità e il brutto anatroccolo è diventato un bellissimo cigno.

Fiorella Franco: “Questo libro ti aiuterà a cambiare la percezione che hai della tua asensibilità, comprenderla e ottenere il massimo rendimento da essa”

Così l’autrice scrive alla fine dell’introduzione. “Sono Fiorella, sono una persona altamente sensibile e ho una missione nella vita: aiutare chi come me è rimasto all’angolo per troppo tempo a emergere. Desidero guidare le persone altamente sensibili a riconoscersi con orgoglio in questomeraviglioso tratto, fatto di magia e dai confini inesplorati, e a farne un vantaggio e un punto diforza. Sogno un mondo fatto di persone sensibili forti e realizzate, consapevoli e fiere, indipendenti e libere. Pronte a prendere in mano la propria vita e dirigere il mondo verso l’armonizzazione universale, volta alla bellezza, l’armonia e la giustizia. Il mondo ha bisogno di persone che lottanoper ripristinare l’Amore e la Verità. Questo libro ti aiuterà a cambiare la percezione che hai della tu asensibilità, comprenderla e ottenere il massimo rendimento da essa, per migliorare considerevolmente la tua vita. Faremo insieme un viaggio di trasformazione impattante, un viaggioevolutivo che io stessa ho provato su di me in primis, e che faccio vivere anche ai miei clienti con lapromessa finalmente di diventare pienamente sensibili. Imparerai tecniche e strategie che tipermetteranno di liberare il tuo potenziale altamente sensibile e vivere la vita che desideri. Tisentirai finalmente all’altezza delle situazioni, proverai orgoglio e fierezza per la tua identitàsensibile. Potrai finalmente smettere di soffrire, trovare il tuo posto nel mondo e iniziare a esserefelice! E poi un sacco di altre persone come te ti aspettano! L’alta sensibilità è un dono, nondimenticarlo mai anche se finora ci hanno insegnato il contrario. Dimostriamoglielo!”.

Chi è Fiorella Franco

Fiorella Franco è una persona altamente sensibile (pas). Business Strategist e Professional Coachspecializzata in Alta Sensibilità, aiuta le pas a creare il loro “business sensibile”, digitale, profittevole e sostenibile. Laureata in Economia e abilitata commercialista, si è dedicata alla consulenza aziendale, lavorando a Milano al fianco di numerose imprese nazionali e internazionali. Dopo una crisi lavorativa, dovuta a mobbing e burnout, ha deciso di dare una svolta alla suacarriera, restituendo significato alla propria vita attraverso la piena espressione della sua sensibilità. Oggi si occupa di human sustainability e aiuta le imprese a identificare e a valorizzare le pasall’interno della loro organizzazione. Fondatrice di “Economia Sensibile”, a cui dedicherà il suoprossimo libro, è impegnata come coach e formatrice nella divulgazione della cultura e dellaleadership sensibile.

Seguila su https://fiorellafranco.itFiorella Franco, “Dai margini alla leadership. La rivincita delle persone altamente sensibili”

Pagine 160, € 14,90, Mind Edizioni