Scontro tra Tir sull’A-10: almeno un ferito e traffico intenso

Scontro tra Tir sull’A10, chiusa l’autostrada dei Fiori tra i caselli di Imperia Ovest e Taggia, in direzione Francia. Sul posto si sono subito recati i soccorsi.

Attualmente, come anche riportato da imperiapost.it, il tratto interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico, anche per via dello sversamento di alcuni liquidi sul manto stradale.

Scontro tra Tir sull’A-10

Ci sarebbe almeno un ferito a seguito dello scontro tra due tir che si è svolto sull’A10 tra i caselli di Imperia Ovest e Origgia.

Alcuni accertamenti sono in corso da parte della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’accaduto, ma il tamponamento è stato abbastanza importante. Secondo una prima ricostruzione uno dei due mezzi pesanti sarebbe rimasto in panne e il tir che lo seguiva non sarebbe riuscito a ad evitarlo, travolgendolo. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo.