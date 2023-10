Melania Rea, giovane donna che è stata uccisa nel 2011, ha dato alla luce una figlia chiamata Vittoria.

Melania Rea, chi è la figlia Vittoria

Melania Rea, quando fu brutalmente uccisa il 18 aprile 2011 all’età di 29 anni a Colle San Marco, in provincia di Ascoli Piceno, aveva solo 29 anni. Nonostante la giovane età, aveva già una figlia avuta da Salvatore Parolisi, considerato colpevole dalla giustizia italiana della brutale morte di Melania. Nel 2011, all’epoca del tragico accaduto, Vittoria era molto piccola – aveva solo diciotto mesi – ed era nel seggiolone, in auto, quando con 35 coltellate sua madre Melania Rea fu uccisa.

La figlia di Melania Rea oggi

Oggi Vittoria ha 13 anni ed è stata cresciuta con i nonni materni e lo zio Michele Rea. Non porta più il cognome del padre, Parolisi, a cui è stata tolta la patria potestà, tanto è vero che nel 2020 ha ottenuto il via libera per diventare Vittoria Rea.

Il desiderio del cambio di cognome

Stando a quanto raccontato anche dallo zio Michele, questa è stata una scelta di Vittoria più che consapevole. “Era il suo desiderio più grande – ha fatto sapere lo zio Michele come riportato da Il Mattino.it – anche a scuola, quando facevano l’appello, lei non sentiva suo quel suo cognome e non era giusto che fosse lei a portare il peso di quel cognome. Ora la bambina ha riacquistato la sua serenità e sente ancora più forte il legame con la famiglia della mamma dove vive e sta crescendo circondata dall’amore di tutti”.