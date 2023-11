Jennifer Aniston non sta bene: preoccupazione dopo il funerale di Matthew Perry

Jennifer Aniston ha accusato molto la morte dell’amico e collega Matthew Perry. Secondo alcune fonti l’attrice si è rifugiata nel silenzio e nella solitudine per affrontare il lutto. I due erano molto legati non solo sul set ma anche nella vita personale.

Jennifer Aniston non sta bene

Jennifer Aniston starebbe attraversando un momento difficile della sua vita personale, secondo quanto riporta il sito di gossip Page Six. A tormentare l’attrice sarebbe la morte del suo amico. Infatti, è stata con gli altri membri del cast di “Friends”, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, ai funerali privati di Matthew Perry a Los Angeles, a cui hanno partecipato la famiglia.

Preoccupazione dopo il funerale di Matthew Perry

C’è molta preoccupazione, dunque, per l’attrice dopo i funerali di Perry. “L’ultima volta che abbiamo visto Jennifer è stato al funerale di Matthew, venerdì scorso. È apparsa irriconoscibile, scavata in volto, ed è rimasta in disparte a singhiozzare per tutta la cerimonia. E ora non ci risponde più al telefono”, raccontano gli amici. Perry aveva ringraziato pubblicamente l’amica durante un’intervista, parlando delle sua lotta alla dipendenza: “Lei è stata quella che mi è stata più vicina, le sono davvero grato per questo”.

“Non riusciva a stare in gruppo, ogni persona per lei era fonte di ricordi dolorosi”, riferisce ancora Page Six. “I funerali anche se il cast si è unito alla cerimonia intima, non ha però voluto assistere alla sepoltura, dove è stata suonata la hit di Peter Gabriel e Kate Bush ‘Don’t Give Up'”.

