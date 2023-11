Matthew Perry, causa delle morte dell’attore: risultati dell’autopsia

Matthew Perry è l’attore morto lo scorso 28 ottobre nella vasca della sua casa di Los Angeles. Nell ultime ore si sta indagando sulla morte dell’attore, soprattutto dopo i risultati dell’autopsia che fanno pensare ad altre ipotesi.

Matthew Perry, causa delle morte dell’attore

Matthew Perry è il noto attore che è venuto a mancare lo scorso 28 ottobre a Los Angeles a soli 54 anni. Era conosciuto soprattutto per aver interpretato il personaggio di ‘Chandler’ nella serie cult ‘Friends’. L’attore è annegato nella jacuzzi della sua villa di Pacific Palisades. Sulla sua morte, la polizia ha dato il via a un’inchiesta preliminare indagando anche per omicidio e rapina.

Intanto le parole di Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer. girano ancora sul web perché colpiscono al cuore die fan. “Siamo tutti così completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo tempo per elaborare il lutto ed elaborare questa perdita incredibile. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora – prosegue il comunicato – i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo.”

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

I risultati dell’autopsia

Secondo TMZ, in riferimento ai risultati dei test dell’autopsia, Perry non sarebbe morto a causa dell’uso di Fentanyl o metanfetamine. Non si esclude nessuna ipotesi soprattutto perché sono stati trovati altri farmaci. Nella sua villa di Los Angeles, infatti, sono stati trovati numerosi antidepressivi e ansiolitici oltre ad un farmaco per la BPCO, che viene usato per trattare le malattie polmonari acute.