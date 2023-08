Jason Beghe, chi è l’attore protagonista di Chicago PD: vita privata, carriera, moglie, figli

Chi è Jason Beghe, attore protagonista di Chicago PD. Volto del sergente Hank Voight, lo ha interpretato anche in alcuni episodi di Chicago Fire. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Jason Beghe, vita privata e carriera dell’attore di Chicago PD

Nato a New York il 12 marzo 1960, Jason Deneen Beghe ha 63 anni ed è un noto attore americano, conosciuto soprattutto in quanto volto del sergente Hank Voight, protagonista di Chicago PD. Interpreta il ruolo del duro sergente dal 2012, anno in cui appare per la prima volta come personaggio di supporto in Chicago Fire. Il successo del personaggio lo porta a diventare protagonista del suo spin-off nel 2014: oggi Chicago PD è arrivato alla sua decima stagione. Beghe è inoltre apparso nei panni di Voight negli altri spin-off di Chicago Fire, Chicago Justice e Chicago Med, e anche in ben tre episodi di Law & Order – Unità vittime speciali.

Tutto sulla carriera, in quali altri film e serie tv ha recitato?

Figlio del giudice di origine italiana Renato Beghe, Jason ha tre fratelli e ha cominciato la sua carriera nello spettacolo come modello in Europa. Fa il suo debutto nel mondo del cinema nel 1985, al fianco di Susan Sarandon in Posizioni compromettenti. Nel 1986 ottiene il suo primo ruolo ricorrente in uno show televisivo, nella sitcom a tema sportivo Scuola di football. Due anni dopo, nel 1988, ha l’opportunità di lavorare con il maestro dell’horror George A. Romero in Monkey Shines – Esperimento nel terrore. Negli anni successivi recita soprattutto in film e prodotti televisivi, senza disdegnare apparizioni in film cult come Thelma & Louise, Soldato Jane e X-Files. Jason Beghe diventa ben presto un nome molto apprezzato sul piccolo schermo, ottenendo spesso ruoli ricorrenti in serie tv importanti. Tra le sue apparizioni più note ricordiamo quelle in Melrose Place, La famiglia Brook, I signori del rum, Everwood e Californication.

Vita privata di Jason Beghe: moglie, figli, Scientology

Jason Beghe è stato sposato con l’attrice americana Angie Janu, 49 anni, al suo fianco dal 2000 al 2019. Prima del divorzio, la coppia ha cresciuto insieme due figli, Bix e Bo Bear Beghe, che oggi hanno rispettivamente 19 e 15 anni. Bix ha una pagina Instagram e sta cominciando a farsi strada come modello.

In passato Jason Beghe ha fatto parte di Scientology, partecipando anche a diversi video e progetti volti a promuovere le ideologie della chiesa. L’attore ha lasciato il movimento nel 2008, e da allora ne ha criticato costantemente le attività. Secondo Beghe la chiesa di Scientology è “molto pericolosa per la tua salute ed evoluzione mentale, spirituale, emotiva e psicologica”. Ne parlò ampiamente in una video-intervista concessa a Mark Bunker nel 2008, pubblicata online e in seguito rimossa. “Non ho un’agenda politica.” -affermava l’attore nel video- “Sto solo cercando di aiutare. Ho avuto il lusso di essere entrato in Scientology e di esserne poi uscito. È una prospettiva che le persone che vi sono ancora invischiate non hanno”.