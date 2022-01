Alessio Bruno: scarcerato l’ex protagonista di Temptation Island

Alessio Bruno, protagonista di Temptation Island 5, è stato scarcerato. Ecco il video del ritorno in libertà dell'ex concorrente.

Alessio Bruno, ex protagonista di Temptation Island, è stato scarcerato. L’ex concorrente del reality di Canale 5 ha scontato una condanna per spaccio di 2 anni e 8 mesi e ha annunciato sui social il suo ritorno in libertà.

Alessio Bruno, ex di Temptation Island, scarcerato: ecco il video

Alessio Bruno torna in libertà. L’ex protagonista della quinta edizione di Temptation Island è stato scarcerato dopo aver scontato la sua condanna per spaccio. Il suo arresto risale al 19 Luglio 2019, quando fu trovato in possesso di 5mila euro e numerose dosi di cocaina.

Il tribunale lo condannò a 2 anni e 8 mesi di prigione e lo multò per 14mila euro. Ad annunciare il suo ritorno in libertà è stato lo stesso Alessio Bruno, con un video postato sul suo profilo instagram. Nella clip, una ragazza corre ad abbracciarlo mentre esce dal carcere: “Finalmente libero”.

View this post on Instagram A post shared by Alessio 🙈🙉🙊 (@alessiobruno88)

Chi è Alessio Bruno, dalla notorietà all’arresto

Prima dello scandalo che ha portato al suo arresto, Alessio Bruno si era guadagnato una certa fama grazie alla sua partecipazione a Temptation Island. All’epoca era fidanzato da cinque anni con l’ex tronista Valeria Bigella, con la quale partecipa alla trasmissione. La loro relazione, tuttavia, non sopravvive al reality. I due abbandonano il programma ancora insieme, nonostante il flirt di Alessio con la tentatrice Mila Suarez, ma si lasciano poco tempo dopo.

In seguito, l’ex concorrente comincia una storia con la conduttrice e modella Eleonora D’Alessandro. Sarà proprio questa relazione a spingerlo a spacciare, secondo Fanpage.it : “Ha ammesso nel corso dell’udienza di svolgere l’attività di spacciatore da circa un mese poiché la nuova fidanzata guadagna molto più di lui. Una ragione che l’ha spinto a dedicarsi alla rischiosa ma remunerativa attività extralegale”.

Inizialmente, la conduttrice è rimasta al fianco del compagno: “L’amore non svanisce da un giorno all’altro: io lo amo follemente… Perché amo la persona che è, a prescindere da ciò che mi ha tenuto nascosto e dall’errore che ha commesso in queste ultime settimane”. La coppia si lascia definitivamente nel 2020.

La ragazza che si vede nel video non è quindi Eleonora. Una possibile nuova fiamma per Alessio Bruno? Al momento, non ci sono ancora conferme.