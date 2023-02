Jakub Jankto oggi: chi è, coming out, Iene, carriera, ex compagna, figlio

Jakub Jankto, ventisette anni, è un centrocampista dello Sparta Praga, salito agli onori della cronaca per aver fatto coming out. Nel mondo del calcio, dove è considerato ancora un po’ un tabù, si tratta di un caso più unico che raro.

Jakub Jankto oggi

Jakub Jankto è un centrocampista mancino dello Sparta Praga, duttile tatticamente (può giocare sia da esterno che da mezzala) e abile tecnicamente oltre a essere dotato di un’ottima capacità di corsa. Anche per questo a Udine è stato ribattezzato “La iena di Praga” e in carriera. In Italia, prima di andare allo Sparta Praga, ha giocato nell’Udinese e nella Sampdoria.

Ex compagna e figlio

Jankto ha avuto in passato, prima del coming out, una relazione con la ex compagna e il figlio avuto da lei. Il figlio ora ha 3 anni e mezzo.

Il coming out e l’intervista a Le Iene

La iena Nic Bello ha raggiunto il giocatore a Praga, e ha raccolto alcune sue dichiarazioni che andranno in onda il 21 febbraio. Jankto ha detto di sentirsi libero di essere sé stesso, e di come speri che il suo gesto possa aiutare altre persone. “Dopo 26 anni con quella barriera non puoi vivere come vuoi, e dopo quel coming out mi sento veramente libero ed è straordinario” ha detto a le Iene. Il calciatore ha poi confessato che, dopo il coming out, si sente più sereno anche in campo. Sul mondo del calcio, inoltre, ha detto che “È ancora un po’ omofobo, perché se sono io il primo calciatore è così”