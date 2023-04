Juventus, Danilo aspetta il ricorso: “Sarebbe giusto restituire i 15 punti”

All’indomani della gara contro il Sassuolo (persa per 1-0), la Vecchia Signora sembra già pensare ad altro. In attesa del ricorso, Danilo ha parlato della Juventus e del caso plusvalenze, vicenda che ha minato l’equilibrio del club e dell’intera stagione.

Bisogna però pensare all’Europa League e alla Coppa Italia.

Danilo sulla Juventus e sul ricorso

A pochissimi giorni dal ricorso – fissato per Mercoledì 19 Aprile – il difensore della Juventus aspetta di conoscere l’esito ma, intanto, dice la sua sulla situazione ormai stabilizzatasi. La penalizzazione ha stravolto i piani della compagine torinese che si è ritrovata così dal secondo al decimo posto, mentre attualmente occupa la settima posizione. Con i 15 punti in più si ritroverebbe sul gradino più basso del podio.

Senza dubbio Danilo ha la testa lì, prima dell’Europa League. Lo stesso calciatore brasiliano lo ha rivelato ai microfoni di Pressing:

“Il pensiero è sempre che ci possano restituire quei punti, sono punti che abbiamo conquistato in campo con tanto sacrificio e sofferenza, come una squadra e una famiglia. Se succedesse sarebbe una cosa giusta, secondo me”.

Il 31enne, in forza alla Juventus, è uno dei punti di riferimento della squadra e negli ultimi mesi ha preso per mano la difesa, cercando di condurla ad alti livelli. Attualmente la Juventus si ritrova in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di finale di Europa League, giocandosi ancora i primi 4 posti in Serie A.

Secondo lui sarebbe giusto riavere i 15 punti, che sono stati sottratti ingiustamente, dato che ogni singolo punto è stato conquistato sul campo. L’annullamento della sentenza permetterebbe ai bianconeri di rimodellare (ancora una volta) i piani stagionali, visto che il terzo posto garantirebbe l’accesso in Champions League e costringerebbe le altre a inseguire. Qualora invece dovesse rimanere così, ad Allegri toccherà compiere un miracolo.

