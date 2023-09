Marracash a Napoli: scaletta delle canzoni, biglietti, orari e ospiti del concerto

Marracash a Napoli arriva per la seconda tappa del suo evento speciale dal titolo “Marrageddon”. Dopo essersi esibito nella città di Milano, tocca ora a Napoli accogliere l’artisti e i suoi ospiti vip che saliranno sul palco prima e con lui.

Marracash a Napoli: scaletta delle canzoni

Marracash si esibisce a Napoli di sabato 30 settembre 2023 all’Ippodromo di Agnano in occasione della seconda tappa di ‘Marrageddon’. La scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco dovrebbe essere la seguente:

Loro Body Parts – I denti Pagliaccio Cosplayer Bravi a cadere – I polmoni Crazy Love Quelli che non pensano – Il cervello Gli altri (Giorni stupidi) Nulla Accade Dubbi Laurea ad honorem Goat – Il cuore Io Supreme – L’ego A volte esagero La chiave Cashmere SPORT – I muscoli Play Video Crudelia – I nervi 64 barre di paura Madame– L’anima Infinity Love

I biglietti, orari e ospiti del concerto

I biglietti non sono più disponibili e di conseguenza non possono essere più acquistati sulla piattaforma di ticketone, essendo andato tutto sold out. Si parte dalle ore 16 per poi continuare con il programma e vari ospiti: ore 17.20, Nayt (William Mezzanotte, classe ‘94); ore 18.05, Madame; ore 19.00, Ernia(che è presente nelle classifiche di vendita FIMI con l’album Io non ho paura e con il singolo Parafulmini, realizzato insieme a Bresh e Fabri Fibra); ore 19.20, Geolier; ore 20.15, Lazza e infine ore 21.15, Marracash (+ Guè per il set sul joint album Santeria.)