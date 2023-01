Jacopo Cullin, chi è l’attore e regista sardo: Lolita Lobosco, film, teatro

Chi è Jacopo Cullin, tutto sull’attore e regista sardo volto di Lello Esposito in Le indagini di Lolita Lobosco. Dopo il successo teatrale nella sua regione, ha trovato il suo spazio anche al cinema e in tv. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Jacopo Cullin, vita privata e carriera dell’attore di Lolita Lobosco

Nato a Cagliari l’11 aprile 1982, Jacopo Cullin ha 40 anni ed è un noto attore e regista sardo.

Il pubblico generalista lo riconoscerà soprattutto per il suo ruolo di punta in Le indagini di Lolita Lobosco, dove recita al fianco di Luisa Ranieri nel ruolo di Raffaele “Lello” Esposito, poliziotto e collaboratore della protagonista. Nel mondo della recitazione dal 1998, si fa conoscere nella sua regione grazie al programma comico Come il calcio sui maccheroni, trasmesso in prima serata sull’emittente locale Videolina. È la rampa di lancio per un’appagante carriera teatrale per Cullin, che comincia ad esibirsi in tutta la Sardegna.

Nel 2023 inizia un nuovo tour di spettacoli per la regione, È inutile a dire!, i cui biglietti sono disponibili sul suo sito ufficiale. Cullin è riuscito a ritagliarsi uno spazio anche sul piccolo e sul grande schermo. Recita nelle serie Le ali, Aldilà del lago, Angeli e diamanti, Limbo e Liberi sognatori. Al cinema appare in L’arbitro, Crushed lives – Il sesso dopo i figli, L’uomo che comprò la luna e Esterno notte. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata o familiare.

Ha profili social sia su Instagram che su Facebook dedicati soprattutto alla sua carriera artistica.

Cullin annuncia la seconda stagione di Lolita Lobosco a teatro

Jacopo Cullin ha annunciato l’inizio della seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco con un video pubblicato sui suoi profili social. L’attore si è ripreso sul palco di un teatro, coinvolgendo anche il pubblico in sala nel suo annuncio: “Ciao a tutti, è appena finito lo spettacolo.

Son qua ancora sul palco. Vi volevo solo ricordare che domani 8 gennaio inizia la seconda stagione di Lolita Lobosco. Ci sarà la prima puntata su Rai 1″.