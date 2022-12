Orazio Schillaci, vita privata del Ministro della Salute: moglie, figli, dove vive

Tutto sulla vita privata di Orazio Schillaci, Ministro della Salute del Governo Meloni. Il professore ed ex Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha preso il posto di Roberto Speranza nell’ottobre del 2022. È sposato? Ha figli? Dove vive?

Chi è Orazio Schillaci, vita privata del Ministro della Salute del Governo Meloni

Nato a Roma il 27 aprile 1966 da genitori di origini calabresi, Orazio Schillaci ha 56 anni ed è un politico e medico italiano, attuale Ministro della Salute incaricato da Giorgia Meloni.

Ottiene una laurea in medicina e chirurgia nel 1990 all’Università La Sapienza, per poi specializzarsi nello studio della medicina nucleare. Lavora come ricercatore per diversi anni all’Università dell’Aquila, dal 1994 al 2001. In quel periodo consegue anche un dottorato in imaging funzionale radioisotopico.

Dalla carriera accademica all’incarico di Ministro

Nel 2001 comincia a lavorare all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dove ricopre il ruolo di professore associato di medicina nucleare.

Fa presto carriera nell’ateneo romano: nel 2007 diventa professore ordinario e nel 2008 ottiene il posto di direttore della scuola di specializzazione in Medicina Nucleare. Dal 2006 al 2009 è membro del Consiglio Superiore di Sanità. Negli anni successivi diventa prima vicepreside e poi preside della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma Tor Vergata. Dal 2019 diventa il Rettore dell’ateneo. Orazio Schillaci lascia questo incarico il 21 ottobre del 2022, quando viene nominato Ministro della Salute dalla neo-premier Giorgia Meloni.

Il medico prende il posto di Roberto Speranza, Ministro che ha guidato l’Italia dopo il duro periodo della pandemia da Covid-19.

Vita privata: ha moglie e figli?

Orazio Schillaci è una persona molto riservata per cui non vi sono molte informazione circa la sua situazione familiare e sentimentale.

Non è infatti noto se il Ministro abbia una moglie o compagna, né se abbia mai avuto figli. L’assenza di profili social personali enfatizza ulteriormente quanto il medico tenga alla propria privacy. I suoi genitori hanno origini calabresi: suo padre è di Reggio Calabria mentre sua madre è originaria di Amantea, in provincia di Cosenza. Oggi Schillaci vive ancora a Roma, dove svolge le sue funzioni di Ministro.