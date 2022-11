Oroscopo Paolo Fox settimanale 7-13 novembre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 7 al 13 novembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni di novembre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale 7 al 13 novembre, le previsioni per tutti i segni

È cominciato il penultimo mese dell’anno e lo sguardo degli appassionati di astrologia è sempre rivolto al futuro.

Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 7 al 13 novembre?

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 novembre

A parte un paio di inciampi, si apre una settimana molto positiva per i nati nell’Ariete.

I primi giorni saranno pieni di difficoltà, i vostri progetti potrebbero essere frenati da ostacoli inaspettati. Pazienza è la parola d’ordine, con il passare del tempo ci sarà una netta ripresa. Siate cauti durante i primi giorni e non prendete rischi inutili, ne varrà la pena.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 novembre

Ottimismo e buone prospettive all’orizzonte per i nati nel Toro. Saranno giorni pieni di notizie positive, che vi miglioreranno l’umore e vi riempiranno di fiducia.

Un paio di ostacoli nel mezzo della settimana, ma nulla che non siate in grado di superare con il sorriso. La Luna nel segno vi protegge e vi donerà una gran dose di fortuna lunedì. Sta a voi approfittarne!

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 novembre

Giornate perfette nel futuro dei nati nei Gemelli. Il vostro segno è il più fortunato della settimana e si vede, siete determinati e trasudate sicurezza.

Tutto al top sia in ambito professionale che per quanto riguarda le questioni di cuore. Il cielo è dalla vostra parte e vi donerà tanti successi e meravigliosi momenti intimi. Godetevi il viaggio.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 novembre

I nati nel Cancro potranno godersi sette giorni pieni di ottime notizie. Le stelle supportano i vostri obiettivi e vi spingono ad agire, è il momento di fare un passo avanti.

In particolare, venerdì la Luna è nel vostro segno: non lasciatevi sfuggire alcuna occasione. Giocatevi bene le vostre carte e vi toglierete molte soddisfazioni.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 novembre

Si preannuncia una buona settimana per i nati nel Leone. Avete voglia e tanto bisogno di relax, prendetevi del tempo per voi nel weekend. È il momento di creare dei bei ricordi. Il supporto della Luna vi porta ottime prospettive sia per quanto riguarda la vita da ufficio, che per le vostre situazioni amorose.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 novembre

Alti e bassi nei prossimi giorni per i nati nella Vergine. La settimana comincerà bene, per poi precipitare verso il weekend. Cercate di limitare i danni, non è il momento di prendere decisioni affrettate o di fare passi avanti importanti. A volte prendersi del tempo per pensare è la scelta migliore.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 novembre

Pigrizia e stanchezza saranno i principali nemici dei nati nella Bilancia nei prossimi giorni.

L’entusiasmo latita e la tentazione di avvolgersi in un plaid e sonnecchiare è davvero forte. Perseverate e trascinatevi avanti, è il momento di rimboccarsi le maniche soprattutto sul lavoro. Ne coglierete i frutti a tempo debito.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 novembre

È un momento di transizione per i nati nello Scorpione. Nessuna scintilla di positività né cadute rovinose vi attendono nei prossimi giorni, ma attenti a non giocare con il fuoco. Procedete spediti e aspettate periodi più positivi per prendere decisioni importanti. Non è affatto l’ora di fare scommesse.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 novembre

I nati nel Sagittario avranno di che mugugnare nei prossimi giorni. Tanta ansia e frustrazione soprattutto a metà settimana, alcune situazioni vi lasceranno davvero poca voglia di discutere. Consolatevi con l’amore, al top sia all’inizio che alla fine della settimana, quando dovrebbe riprendersi anche la situazione lavorativa.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 novembre

Nulla di cui lamentarsi in questi giorni per i nati nel Capricorno. Ottime opportunità e prospettive sia in ufficio che nelle questioni di cuore. Procedete spediti e avete la via libera, senza ostacoli sul vostro cammino. Attenti solo alle giornate di venerdì e sabato, qualche imprevisto potrebbe cogliervi alla sprovvista e demoralizzarvi. Non lasciatevi buttare giù, mantenete la calma e andate avanti.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 novembre

Si apre una settimana che i nati nell’Acquario sentiranno di voler superare il prima possibile. I primi giorni presenteranno una serie di sfide impegnative, ma non disperate. Una volta superato lo scoglio, vi aspetta finalmente un po’ di pace. Approfittatene per dare un po’ di spazio all’amore, avete bisogno di sentirvi desiderati.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 7-13 novembre

Buone notizie per i nati nei Pesci, che potranno godersi qualche giornata molto positiva. In particolare, avrete grande fortuna tra giovedì e venerdì ma anche nel weekend, non lasciatevi sfuggire alcuna occasione. Attenti però a non abbassare la guardia. Martedì e mercoledì potreste essere sorpresi da qualche insidia imprevista.