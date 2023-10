Alex Schwazer vuole lasciare il Grande Fratello: perché la minaccia del concorrente

Alex Schwazer vuole abbandonare la casa del Grande Fratello. L’ex sportivo e campione azzurro ha mandato un chiaro messaggio ed ultimatum agli autori del programma.

Alex Schwazer vuole lasciare il Grande Fratello. L’ex sportivo ha seriamente minacciato la produzione. Infatti, Schwazer ha fatto sapere agli autori di prendere questa decisione drastica se non verrà mostrato il video in cui Beatrice Luzzi gli fa intendere di essere interessata a lui.

Perché la minaccia del concorrente

Le motivazioni della minaccia dell’inquilino di lasciare la casa più spiata d’Italia si trovano nella sua confessione: “Vorrei dirvi una cosa molto importante prima di fare la mia nomination. Il prossimo lunedì durante la diretta se non salta fuori il video che dimostra che Beatrice mi dice le cose che ho detto e che riconfermo, io lascio la casa del Grande Fratello. Perché io sono uno che qui spende molte ore per allenarsi. E il resto del tempo lo occupo con le ragazze e i ragazzi qui per stare insieme e fare gruppo. E non sono uno che può permettere di sentirsi dire che si inventa le cose. Quindi non sono un bugiardo. Lei ha tirato fuori ancora questa cosa a e me non va di passare per uno che inventa“.

Alle parole dell’ex sportivo, è arrivata pronta la risposta del conduttore Alfonso Signorini: “Io capisco la tua onestà intellettuale, ma conosco il mio gruppo di lavoro. So bene quanto siano serie le persone con cui io lavoro da tempo. Quando io dico che questo video non esiste è perché sono assolutamente certo che questo video non c’è. Con altrettante onestà ti dico che non è che proprio tutto viene ripreso. Perché non è che ci siano telecamere in ogni angolo in tutte le stanze e che vanno avanti 24 ore su 24. Ci sono registi che inquadrano e registrano. L’audio se esiste c’è. Di fatto i video non ci sono ovunque. Nessuno ha detto che tu menti, nella maniera più assoluta credimi. Tu confrontati in confessionale con gli autori del programma”. La presa di posizione dello sportivo è continuata: “Se lunedì non esce il video o l’audio dove Beatrice dice certe cose io me ne vado”.