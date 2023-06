It-Alert, cos’è e come funziona il sistema nazionale di allerta emergenza: dove i primi test e il calendario per Regioni

It-Alert è il nuovo sistema che avvisa in caso di emergenza e di calamità naturale i cittadini in modo rapido e diretto.

It-Alert è il nuovo sistema digitale che permette di avvisare cittadini in caso di emergenze e calamità naturali. Gestito dalla Protezione Civile, entro il 2023 verranno effettuati di test di prova per ogni singola regione.

It-Alert, cos’è e come funziona il sistema nazionale di allerta emergenza

It-Alert è il nuovo sistema di emergenza gestito dalla Protezione Civile che consente di avvisare in modo rapido e diretto i cittadini in caso di emergenza o calamità naturale come maremoto generato da un sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica (Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano, Stromboli), incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, precipitazioni intense.

IT-alert utilizza la tecnologia cell-broadcast che consente di inviare messaggi a un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, capaci di delimitare un’area il più possibile corrispondente a quella interessata dall’emergenza. Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica e non ha alcuna ripercussione sui livelli di privacy impostati.

Dove i primi test e il calendario per Regioni

La Protezione Civile Nazionale ha reso noto che “partono mercoledì 28 giugno 2023, con il coinvolgimento della regione Toscana e delle aree limitrofe, le attività di test”. Inoltre, “grazie al lavoro svolto tra Dipartimento della Protezione Civile, Regioni e Province Autonome e ANCI, entro la fine del 2023 verranno effettuati test in tutte le Regioni e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento con l’obiettivo di far conoscere il nuovo sistema, verificarne il funzionamento in relazione alle diverse tipologie di telefono e di sistemi operativi e raccogliere indicazioni dagli utenti per implementare il servizio”. Ecco il calendario delle date al momento previste dopo l’attività del 28 giugno in Toscana:

30 giugno in Sardegna ;

; 5 luglio in Sicilia ;

; 7 luglio in Calabria ;

; 10 luglio in Emilia-Romagna.

