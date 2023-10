Terremoto a Bergamo: magnitudo e scuole evacuate

Terremoto a Bergamo e in provincia con la terra che ha tremato mettendo in allarme istituzioni ed esperti. Scuole evacuate.

Terremoto a Bergamo e in provincia con tanta paura nella mattinata soprattutto nelle scuole, con alcune che sono state evacuate. Al momento i danni non sono stati registrati ma i Vigili del Fuoco sono a lavoro in queste ore.

Terremoto a Bergamo: magnitudo

Terremoto di magnitudo 3.0 è stato registrato alle 9:07 in provincia di Bergamo. L’epicentro è stato individuato nel paese di Comun Nuovo, a un profondità di 8 chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di Roma. A Comun Nuovo, epicentro del sisma, nessun danno: “Le scosse sono state avvertite in paese ma in modo lieve, mi trovavo in municipio e mi sono subito attivato per monitorare la situazione, ma in paese non abbiamo registrato danni”, spiega il sindaco Ivan Moriggi.

Scuole evacuate

Evacuato il liceo Galilei a Caravaggio a seguito della scossa di questa mattina. Inoltre, sono stati evacuati anche gli uffici comunali, poi i dipendenti sono rientrati. Tanta paura tra gli insegnanti che hanno fatto mette gli studenti sotto i banchi. Anche in altri Comuni sono state evacuate le scuole in attesa dei sopralluoghi dei vigili del fuoco. Come a Triviglio, sempre in provincia di Bergamo, gli studenti sono stati invitati a lasciare l’Itis di via Galvani e la scuola primaria di via Giussani.

