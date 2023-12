Mannarino a Firenze: scaletta canzoni, biglietti concerto e tour

Mannarino a Firenze si esibisce in concerto nella serata di venerdì 15 dicembre per quella che sarà un’altra tappa toccata dall’artista nel suo tour 2023 che lo sta portando in giro in questo 2023. Eco quali sono anche le prossime.

Mannarino a Firenze: scaletta canzoni

Mannarino si esibisce nelle serata di venerdì 15 dicembre al Teatro Verdi di Firenze. Il cantante è in giro con il suo tour Corde per diverse città italiane. Ecco, di seguito, la scaletta delle canzoni che porta sul palco:

Tulipani

Un’estate

Fiume nero

Congo

Deija

Apriti cielo

Cantaré

Gente

Maddalena

Signorina

Le rane

Statte zitta

Fatte bacia’

Er Carcerato

Scendi giù

Marylou

Tevere Grand Hotel

Serenata lacrimosa

Scetate vajo’

Me so’ ‘mbriacato

Il bar della rabbia

Vivere la vita

I biglietti concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Inoltre, l’artista continua il suo tour anche nelle prossime settimane e mesi.

18 dicembre 2023 Bologna, Teatro Europauditorium

23 dicembre Piacenza Teatro Municipale

26-27-28 dicembre 2023 Roma, Auditorium Parco Della Musica Sala Santa Cecilia

30 dicembre Palermo Teatro Biondo

5 gennaio 2024 Cagliari, Teatro Massimo

13 gennaio 2024 Pescara, Teatro Massimo

15 gennaio 2024 Trieste, Teatro Politeama Rossetti

17 gennaio 2024 Napoli, Teatro Augusteo

