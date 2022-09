Petra, seconda stagione: uscita, anticipazioni, cast della serie tv con Paola Cortellesi

Petra, seconda stagione: tornano le nuove storie dell’ispettore di polizia interpretato dall’attrice Paola Cortellesi. Dopo il successo della prima stagione, ecco i nuovi capitoli sempre in esclusiva su Sky. A Genova le riprese si sono svolte con il supporto della Genova-Liguria Film Commission.

Petra, seconda stagione: uscita ed anticipazioni

Torna la serie tv Petra con la seconda stagione: a partire dal 21 settembre, in esclusiva ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su Now e disponibile on demand.

Le anticipazioni arrivano direttamente da Paolo Cortellesi che interpreta sempre la protagonista: “Petra non mi somiglia per niente”, racconta Cortellesi, “per indole non mi piace ripetere i personaggi, ma lei cresce in ogni puntata. In questa nuova stagione cambia, scopre che la vita ti sorprende sempre. Monte si è finalmente aperto a una nuova possibilità, progetta il futuro. Lei che era una donna che rifiutava i legami, ora che lui ha una fidanzata, sente un po’ di solitudine”.

Ecco la sinossi ufficiale che fa riferimento a “un omicidio all’interno di un comprensorio esclusivo, una catena di morti tra i senza fissa dimora, un duplice assassinio legato al passato, il furto di una pistola che svela il drammatico universo delle baby gang”.

La sceneggiatura dei nuovi episodi vede la firma di Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia, con la collaborazione di Paola Cortellesi stessa. Alla regia ritroviamo Maria Sole Tognazzi. Quattro episodi come nella prima stagione sempre della durata di 90 minuti ciascuno.

Il cast della serie tv con Paola Cortellesi

Oltre a Paola Cortellesi nel ruolo della protagonista, nel cast anche Manuela Mandracchia e Francesco Colella, rispettivamente nei ruoli di Beatrice e Marco, due nuovi personaggi che ruoteranno intorno alle vite di Petra e di Monte. Lo psicanalista Riccardo è interpretato da Sergio Romano.

