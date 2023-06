Isola dei Famosi 2023, il piano segreto di Helena Prestes: “Così vinciamo la prova”

Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes svela il suo piano segreto: “Così vinciamo la prova”. La naufraga ha provato ad aiutare in modo non convenzionale l’amica Nathaly Caldonazzo prima della prova leader. Che cosa le ha detto?

Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes e il piano segreto per vincere le prove

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 è emersa una particolare conversazione tra Helena Prestes e Nathaly Caldonazzo. Le due amiche e alleate, ormai sempre più distanti dal resto dei naufraghi, hanno conversato in privato per prepararsi alla prova leader. L’influencer brasiliana era ben consapevole dell’importanza della sfida: “Tesoro io devo vincere la prova, altrimenti mi mandano in nomination”. La Prestes ha svelato a Nathaly il suo piano segreto per garantire la riuscita delle prove, un misto di ritualità e meditazione: “Ho un mio piano segreto per vincere. Devi ascoltare me e fare quello che ti dico”. Di cosa si tratta esattamente?

Il rituale della naufraga: “È una meditazione fortissima”

Helena Prestes ha poi spiegato a Nathaly in cosa consiste esattamente il suo segreto: ” Tu devi visualizzare la prova leader e poi scrivi nella sabbia ‘vincere prova leader’. Poi tu prendi questa frase, ti chiudi inspiri, trattieni e pensi tutto il contrario. Cioè devi visualizzare ‘perdere la prova, essere nominata, uscire’ e poi espiri e butti fuori tutto. Amo questa è una meditazione fortissima. Ti metti in piedi e scrivi nella sabbia qui davanti, pensi e scrivi ‘vincitrice della nuova prova leader’. Poi dopo devi visualizzare il peggio, il contrario, che è perdere, rischiare di uscire. A quel punto scaccia via tutto”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

L’influencer ha incitato l’amica a prendere parte anche lei al rituale, così da accumulare fiducia per la sfida: “Dobbiamo proprio visualizzare tu che vinci contro Fabio e resti dopo la nomination e io che vinco la prova leader. Fidati che questa cosa funziona. Se facciamo tutte e due questa meditazione potente chi vince? Non importa, una di noi di sicuro e questo è l’importante. Se vinciamo una di noi può anche nominare uno di loro e questo è importante”. Nonostante i loro sforzi, tuttavia, le due amiche non sono riuscite nel loro intento. Nathaly Caldonazzo è finita all’Ultima Spiaggia, mentre Helena è in nomination insieme a Gian Maria Sainato. Si chiuderà qui la loro esperienza sull’Isola?