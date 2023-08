Rebecca Andrea Magni scomparsa: chi è la ragazza di 23 anni di Fondi

Rebecca Andrea Magni è la ragazza di 23 anni scomparsa da Fondi. La mamma sta pubblicando diversi post sui social disperatamente con la speranza che qualcuno possa riconoscere la figlia d qualche parte. Indagini in corso degli inquirenti che avanzano già una prima ipotesi.

Rebecca Andrea Magni scomparsa

Rebecca Andrea Magni è la ragazza scomparsa a Fondi, un Comune in provincia di Latina. La madre sta utilizzando i social pubblicando notizie e descrizione della figlia. “Stiamo cercando nostra figlia” ha scritto mamma Nunzia su diversi post: “Potete contattarci su facebook o contattare le forze dell’ordine. Indossa con pantaloni da tuta grigi, top rosa”. Poi, l’appello: “Mia figlia– dice disperata mamma Nunzia- ha bisogno del sostegno della sua famiglia, è una ragazza troppo fragile. Chiediamo a chiunque la veda di contattare le forze dell’ordine o la sua famiglia. Da quando è scomparsa non viviamo più, siamo angosciati e temiamo il peggio”.

Chi è la ragazza di 23 anni di Fondi

Rebecca ha 23 anni ed è originaria di Roma. Lo scorso marzo si è trasferita con la famiglia a Fondi come ha spiegato la mamma: “la decisione di trasferirci l’abbiamo presa per aiutare Rebecca a riprendersi dopo un periodo di grande difficoltà”. Non è la prima volta che la ragazza fa perdere le sue tracce: “Già in passato– racconta mamma Nunzia- si era allontanata. In quel caso, siamo riusciti a rintracciarla attraverso i suoi post sui social. Ma il telefono, questa volta, è rimasto a casa. Anche questo particolare lo abbiamo segnalato ai carabinieri perché temiamo il peggio”.

Secondo le prime indiscrezione degli inquirenti, possibile che la ragazza possa essere tornata, in compagnia dell’amico a Roma, dove è cresciuta. In particolare, la ragazza con la famiglia risiedevano a Dragona, quartiere del litorale nel X municipio.

LEGGI ANCHE: Salvini e i taxi gratis per chi beve troppo: la nuova sperimentazione del ministro dei Trasporti