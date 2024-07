Strage di Erba, ergastolo confermato: la reazione di Rosa e Olindo

La corte d’Appello di Brescia ha dichiarato inammissibili le istanze di revisione del processo per la strage di Erba del 2006. Confermando quindi l’ergastolo nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi, come da sentenza di Cassazione del 2011. La coppia resta quindi considerata colpevole per la morte di Raffaella Castagna, sua madre Paola Galli, suo figlio Youssef di due anni e la vicina di casa Valeria Cherubini. Ma la difesa ha già annunciato il ricorso in Cassazione.

La reazione di Rosa e Olindo alla lettura della sentenza

Come hanno reagito Olindo Romano e Rosa Bazzi alla lettura della sentenza? In aula non sono stati ammessi giornalisti e telecamere. ma chi era presente in aula ha riferito che all’interno della gabbia degli imputati Rosa e Olindo hanno assistito impassibili.

Marzouk: “Sono deluso, non sono stati loro”

Ha invece parlato Azozuz Marzouk, padre e marito di due delle quattro vittime della strage di Erba: “Sono deluso, non sono stati loro”. Poco prima della sentenza, i legali dei coniugi avevano commentato: “Loro ci sperano davvero che possa accadere”, in riferimento alla possibilità di riaprire il processo. Adamo De Rinaldis, legale della famiglia Frigerio, ha invece commentato: ”È veramente un grosso passo avanti verso la fine di questa storia. C’è chi ha provato a mettere in dubbio la memoria di Mario Frigerio, persona lucida, completamente in grado di raccontare la verità”.