Bruno Vespa positivo al Covid: come sta. La puntata di Porta a Porta condotta da casa

Bruno Vespa è positivo al Covid: il conduttore è stato colpito dal virus ed è stato costretto a condurre l’ultima puntata di Porta a Porta da casa sua. Come ospite eccezionale ha preso parte la segretaria del Pd Elly Schlein.

Bruno Vespa positivo al Covid: come sta

Bruno Vespa è risultato positivo al Covid e lo stesso conduttore ne ha dato l’annuncio: “Vi chiedo scusa ma tre anni e mezzo di attesa oggi il Covid è venuto a trovarmi in forma leggera ma devo stare lontano da voi”.

In un’ intervista del 2021 a “Storie Italiane” disse riguardo i vaccini: “Io stesso ho fatto il richiamo e a 6 mesi dalla seconda dose avevo molti meno anticorpi, con la dose booster ho avuto un potenziamento, quindi va fatta. Il Covid è la terza guerra mondiale. Ha fatto due milioni di morti“.

La puntata di Porta a Porta condotta da casa

Vespa ha lo stesso condotto la puntata di Porta a Porta ma da casa avendo come ospite eccezionale la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. “Ho la responsabilità di guidare questa comunità politica perché è quello che mi hanno chiesto gli elettori alle primarie. Le discussioni interne sono normali in un partito, io piuttosto diffido dei partiti in cui non si discute mai. Ben venga la discussione, altrettanto ben venga la sintesi sui grandi temi come sanità pubblica, scuola pubblica, casa, emergenza climatica. Non c’è sensibilità all’interno del Pd che non si senta pienamente coinvolta”.