Marco Giallini, chi è l’attore protagonista di Rocco Schiavone: vita privata, età, compagna, figli

Chi è Marco Giallini, noto attore e protagonista di Rocco Schiavone. Vincitore di tre Nastri d’argento, è uno degli interpreti più apprezzati del cinema e della tv italiana. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Marco Giallini, vita privata e carriera dell’attore protagonista di Rocco Schiavone

Nato a Roma il 4 aprile 1963, Marco Giallini ha 60 anni ed è un celebre attore italiano, oggi apprezzato dal pubblico come protagonista nella serie poliziesca Rai Rocco Schiavone. Cresciuto in una famiglia operaia, fa molti lavori umili prima di avvicinarsi al mondo della recitazione all’età di 22 anni. Frequenta la scuola di recitazione La Scaletta, dove si confronta con diversi grandi nomi del teatro italiano.

Il suo esordio sul grande schermo è un piccolo cameo non accreditato nel 1986, come comparsa in Grandi Magazzini. Dopo un piccolo ruolo in Rorret, viene notato dal regista Angelo Orlando, che lo vuole nel suo L’anno prossimo vado a letto alle dieci. Negli anni successivi si ritaglia uno spazio sempre più ampio nella scena cinematografica italiana. Recita in moltissime pellicole di spessore tra cui Emma sono io, La bellezza del somaro, Io, loro e Lara, Una famiglia perfetta, Io sono Tempesta e Il principe di Roma. Appare inoltre in molte serie tv di successo come Romanzo Criminale, Il mostro di Firenze e la terza stagione di Boris.

Le sue interpretazioni gli sono valse sei candidature ai David di Donatello e anche ai Nastri d’argento, premio che ha poi vinto in tre occasioni. La prima nel 2012, come Miglior Attore non protagonista per i suoi ruoli in ACAB – All Cops Are Bastards e Posti in piedi in paradiso. Nel 2016 Giallini fa il bis con il Premio Nino Manfredi per Tutta colpa di Freud. Infine nel 2016 ottiene un premio corale, per il Miglior cast in Perfetti sconosciuti, film che gli vale anche il Ciak d’oro per il Miglior attore protagonista.

Vita privata: compagna, figli, Instagram

Marco Giallini è stato sposato per quasi vent’anni con Loredana, amore della sua vita al suo fianco da quando i due avevano appena 14 anni. Dopo le nozze nel 1993, la coppia ha due figli, Rocco, nato nel 1998, e Diego, nato nel 2004. Purtroppo il loro amore è interrotto da una tragedia: Loredana muore di emorragia cerebrale nel 2011, un evento dolorosissimo che ha scosso profondamente l’attore.

“Loredana per me è stata tutto.” -spiega Giallini in una recente intervista- “Penso che un dolore così grande non si possa superare. Da un paio di giorno aveva un mal di testa fortissimo ma vai a pensare. Lei e i bambini stavano per partire per il mare, sarebbero rimasti in vacanza un paio di mesi. Invece, ha chiuso gli occhi e mi si è accasciata fra le braccia mentre chiacchieravamo. Io le parlavo all’orecchio, ma mi sono accorto che parlavo da solo e ho maledetto Dio. Ha vissuto altri due giorni, ma senza riprendere conoscenza. Se non lo provi non lo puoi capire”. Oggi l’attore ha ritrovato un po’ di felicità accanto ad un’altra donna, Stella Scarafoni, organizzatrice di eventi ed addetta di ufficio stampa. Ogni tanto Giallini pubblica foto di sé e dei suoi cari sul suo profilo Instagram, dove ad oggi ha oltre 400mila follower.