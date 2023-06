Emma Marrone è single ma vuole essere madre. Lo sfogo della cantante sulla maternità: “Non sono sola”

Emma Marrone ha espresso in un’intervista il suo desiderio di essere madre anche se è single. Tuttavia, la cantante ha ribadito di avere tante famiglie e di non essere e di non sentirsi sola. Ecco le parole dell’artista.

Emma Marrone è single ma vuole essere madre

Emma Marrone ha rilasciato un’intervista a Michela Murgia per Vanity Fair e ha toccato il tema della maternità. “Sono single, ma non sola, ho tante famiglie”, ha incalzato subito la cantante. “Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un partner. Certo, sono fatta di carne e ci sono sere in cui mi piacerebbe trovare qualcuno a casa ad attendermi, banalmente anche nel letto, ma questo sentimento non mi spinge mai a pensare che andrebbe bene chiunque”, ha continuato.

“Quelli della mia generazione sono deboli e spaventati, indecisi. Hanno paura delle donne autonome e forti” spiega ancora: “È come se noi avessimo fatto un passo avanti per essere più libere e loro nel frattempo siano ancora nello stesso punto di prima. A volte mi ritrovo con le amiche e diciamo tutte la stessa cosa: trovare un uomo che non abbia paura di noi, di quello che siamo state capaci di diventare, è molto difficile”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“Non mi sono mai immaginata madre. Ci sono stati momenti in cui mi sono detta: se arriva arriva, i figli si fanno anche per incoscienza, ma non era un mio obiettivo” dice ancora nell’intervista la cantante.

Lo sfogo della cantante sulla maternità

“Non ho resistenze ideologiche, ma la scelta ce l’ho: se volessi potrei ancora farlo da me con la fecondazione. In Italia però devi essere per forza una coppia ed è una visione della genitorialità medievale”. Poi, il desiderio di maternità: “Perché devo avere un partner per essere madre? Prima ti dicono: non fate abbastanza figli, poi provi a farli e ti mettono mille ostacoli”, sottolinea.

LEGGI ANCHE: Emanuela Orlandi, Pietro fa un appello al governo Meloni e attacca ancora una volta il Vaticano: “Mi hanno screditato”