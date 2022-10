Irma Testa su Giorgia Meloni: “Bene una donna che tiene testa agli uomini”

Irma Testa, campionessa di Boxe, dice la sua in merito alla nuova premier Giorgia Meloni e la medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi incoraggia la nuova premier Giorgia Meloni, donna che si ritrova ad essere all’apice delle istituzioni in un mondo tipicamente maschile.

Irma Testa, celebre campionessa di boxe, a 24 anni ha un futuro sportivo spalancato e si è ormai fatta spazio come volto sportivo capace di imporsi in uno

In una intervista rilasciata a Il Foglio, però, ha parlato anche di come vede l’ascesa di Giorgia Meloni. “Giorgia Meloni? Per diventare la prima premier donna ha dovuto superare mille ostacoli – ha infatti rimarcato – e non voglio essere fraintesa perché il mio non è un discorso politico ma mi sento orgogliosa quando una donna come me tiene testa agli uomini anche in Parlamento. Come combattente del ring mi riconosco nella sua grinta.

Anche nella campagna elettorale non ha mai perso un colpo, come facciamo noi donne nel pugilato. Lei si è definita “il presidente del Consiglio” al maschile? Anche io preferisco pugile…”.