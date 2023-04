Boomdabash, “L’unica cosa che vuoi” è l’ultimo singolo lanciato: testo, significato e video della canzone

Boomdabash, “L’unica cosa che vuoi” è il titolo dell’ultimo singolo lanciato dalla band che ormai si è affermata nel panorama musicale con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube.

“L’unica cosa che vuoi” è il titolo dell’ultimo singolo lanciato dai Boomdabash venerdì 7 aprile 2023. “È innanzitutto una canzone d’amore. È un brano che esprime e racconta la voglia di abbandonarsi completamente ai sentimenti, senza freni e senza limiti, lasciandosi travolgere“, spiega Biggie. “In una società che costruisce lo stereotipo maschilista dell’uomo duro che non segue le proprie emozioni per non sembrare debole, il brano racconta la storia di un uomo che invece chiede di essere amato fino quasi a farsi male, fino a spaccarsi addirittura le ossa come appunto recita il ritornello”. Ecco di seguito il testo della canzone:

Passerò un’estate diversa da quella di un anno fa

Resterò nelle foto che ricordano i momenti distratti

Ma prima su quelle scale ci sentivano tutti

Ora c’è un silenzio che fa tremare i muri

Ho ancora il biglietto di quel cinema in tasca

Fuggire dal mondo ormai nemmeno ci basta

Se vuoi te lo spiego

Che effetto mi fa

Trovarti per caso davanti ai negozi

O dentro i soliti bar, vuoi la verità?

Basta guardarmi una volta negli occhi.

Per ogni tua foto venuta mossa

Amami fino a spaccarmi le ossa

Guardami come se

Fossi l’unica cosa che vuoi

Per te forse perderei qualsiasi cosa

Prenderei a calci ogni muro, ogni porta

Guardami come se

Fossi l’unica cosa per te

Tu sei l’unica cosa per me

Io ti aspetterei sempre

Qua con le braccia aperte

Quante parole perse nell’aria

Mandami un bacio se ti capita

Ma lo sai che quando ti vedo

Il cielo da nero diventa più sereno, sì

Mi rassereno

Poi penso a me, non vedo niente di buono

Non vedo niente di meno che un uomo sincero

E ti spiego

Che effetto mi fa

Trovarti per caso davanti ai negozi

O dentro i soliti bar, vuoi la verità?

Basta guardarmi una volta negli occhi

Per ogni tua foto venuta mossa

Amami fino a spaccarmi le ossa

Guardami come se

Fossi l’unica cosa che vuoi

Per te forse perderei qualsiasi cosa

Prenderei a calci ogni muro, ogni porta

Guardami come se

Fossi l’unica cosa per te

E prendere soltanto il buono di noi

Fare a pugni col mondo

E poi urlare il tuo nome nel traffico

Dolce come l’arsenico

Per ogni tua foto venuta mossa

Amami fino a spaccarmi le ossa

Guardami come se

Fossi l’unica cosa che vuoi

Per te forse perderei qualsiasi cosa

Prenderei a calci ogni muro, ogni porta

Guardami come se

Fossi l’unica cosa per te

Il video della canzone