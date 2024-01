Silenzio di Gianna Nannini: testo, significato e video della canzone

Silenzio di Gianna Nannini è l’ultimo singolo pubblicato dalla cantante dopo 5 anni lontana dal panorama musicale. Il brano è già disponibile online.

Silenzio di Gianna Nannini: testo e significato

Gianna Nannini pubblica una canzone nuova dopo 5 anni di attesa. Il titolo è “Silenzio” ed è stato caricato già sulle piattaforme online. Il singolo anticipa il nuovo album in arrivo in primavera, il film di prossima uscita e un tour internazionale distribuito da Friends & Partners e co-prodotto con 3Monkeys. Il testo è una riflessione su “uno sguardo fisso ai propri sentimenti che – alla fine di una relazione – trovano rifugio soltanto nell’introspezione”, si legge nella presentazione. Ecco le parole delle canzoni.

Parlami d’amore, cambia la visione

Vuoi tornare un po’ indietro nel tempo

Seguo le tue ombre

Non ascolto, sento

Siamo nelle sole nelle lacrime che scendono

Quello che non ho è amarti un po’

È un bacio nel silenzio (Silenzio)

Quello che non so è mandarti via

Sei qui nel mio silenzio (Silenzio)

(Silenzio)

Tutto quel casino, tutta quella gente

Noi ci siamo persi e ritrovati sempre

Parlami d’amore senza più parole

Oppurе questa luna è lì per nientе

Quello che non ho è amarti un po’

È un bacio nel silenzio (Silenzio)

Quello che non so è mandarti via

Sei qui nel mio silenzio (Silenzio)

(Silenzio)

Ora che siamo soli, non è vero

Ora torniamo a vivere davvero

Ora non c’è una colpa, ognuno ha il suo dolore

(Silenzio)

(Silenzio)

Quello che non ho ora lo so

Sei tu nel mio silenzio (Silenzio)

Quello che non so è mandarti via

Sei qui nel mio silenzio (Silenzio)

Forse è soltanto quello che volevo

Ora torniamo a vivere davvero

Ora non c’è una colpa, ognuno ha il suo dolore

Forse che siamo soli non è vero

Ora è la volta buona che ci credo

Forse, se mi baci adesso, non ti lascio andare via

(Silenzio)

Sei tu il mio silenzio

Il video della canzone