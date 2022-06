La prossima settimana (più precisamente martedì e mercoledì) arriveranno nuove decisioni per quanto riguarda i palinsesti di Rai e Mediaset con novità inerenti alla prossima stagione televisiva.

Rai e Mediaset, nuovi palinsesti: ecco le anticipazioni

L’esperto Davide Maggio, riguardo ai palinsesti, ha rivelato ai suoi follower già alcune novità sui programmi in onda da settembre. Tra le certezze, ad esempio, c’è il ritorno di Barbara d’Urso a settembre con Pomeriggio 5.

A ritornare in grande stile dovrebbe essere anche il Grande Fratello Vip 7, su sui si sta già lavorando al prossimo cast di concorrenti. Smentita la voce che ci saranno “metà concorrenti famosi e metà concorrenti non famosi” si starebbe lavorando anche sugli opinionisti. Adriana Volpe pare non andare verso la riconferma, così come Sonia Bruganelli che ha preferito non ripetere l’esperienza di opinionista al Gf Vip.

La domenica pomeriggio di Canale 5 è confermata con Amici e Verissimo, mentre il sabato sarà dedicato a Scene da un Matrimonio.

Confermata anche L’Isola dei Famosi, che tornerà anche il prossimo anno.

Le novità in Rai

Per quanto invece riguarda le novità in Rai, Simona Ventura e Paola Perego torneranno con Citofonare Rai2, mentre quest’ultima “difficilmente” potrebbe tornare a La Talpa.

Per quanto invece riguarda Ballando con Le stelle, ancora si sta attendendo la firma di Selvaggia Lucarelli in veste di opinionista.