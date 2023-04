Max Pezzali a Eboli: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Max Pezzali a Eboli: il cantante con il suo tour nei palazzetti fa tappa in Campania, in provincia di Salerno nelle serate del 6 e 7 aprile. Tuttavia, il suo giro tra le città italiane continua. Ecco le informazioni su le altre date e tappe.

Max Pezzali a Eboli: scaletta delle canzoni

Max Pezzali si esibisce in concerto nella serata del 6 aprile 2023 a Eboli(Salerno) al Palasele in occasione del MAX30, il tour nei palasport 2022/2023, organizzato da Vivo Concerti. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che porta sul palco:

Sei un mito

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

La regina del celebrità

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore / Come mai

Sempre noi

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

Il mondo insieme a te

Quello che capita

Sei fantastica

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

I biglietti del concerto con le prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Tuttavia il tour di Pezzali continua in altre città italiane e in esclusivi palazzetti. Ecco le prossime date e tappe: