Conte risponde a Grillo: “Mi sono messo a ridere”

Conte ha risposto a Grillo dopo l’attacco di quest’ultimo nello studio di Che Tempo Che fa la scorsa sera. L’ex presidente del Consiglio ha commentato con una battuta la vicenda.

Conte risponde a Grillo

Dopo le parole di Grillo contro l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pronta è stata la risposta. “Grillo si è rivelato un mattatore, una grande performance, ha fatto fare il record di ascolti, chapeau. Lui usa l’ironia, io ho autoritonia, è stato divertente, mi sono messo a ridere“, sono state le parole di Conte, commentando con i giornalisti le parole di Grillo su di lui. Poi, non poteva mancare un attacco al governo e alla premier: “Invece non mi fa ridere Giorgia Meloni e la manovra di questo governo che fa piangere il Paese”.

“Arrivava dall’università, era un avvocato. Dovevamo scegliere qualcuno della società civile, lo conobbi e dissi: ”È un bell’uomo, laureato, parla inglese”. Poi quando parlava si capiva poco, quindi era perfetto per la politica”, aveva detto Grillo

Buongiorno dura con il comico

Mentre la presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno ha risposto, ai microfoni del Tg1, al comico Grillo che ieri sera, durante lo spettacolo di Fabio Fazio alla Tv Nove, l’aveva attaccata perché difende la ragazza che accusa di stupro il figlio di Grillo e altri suoi tre amici. “Ho riferito che la mia assistita in Aula ha dichiarato di essere devastata e di aver tentato il suicidio. Un dolore immenso. Ecco, questa sofferenza è stata trasformata da Grillo in una farsa inserendola in uno show. Questo è gravissimo. Gravissimo. Perché la donna è stata massacrata due volte”.

