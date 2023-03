Inter-Juventus, probabili formazioni del derby d’Italia

La Domenica di calcio riserva ottime sorprese. Dopo la vittoria dell’Atalanta sull’Empoli e la disfatta del Milan contro l’Udinese, ci si appresta a seguire almeno altre due gare di cartello. Se alle ore 18:00 scenderanno in campo Lazio-Roma, il sunday night presenta Inter-Juventus con le probabili formazioni mostrare di seguito. Il Derby d’Italia, una partita mai noiosa.

La serata verrà conclusa dall’imperdibile sfida di Liga: El Clasico tra Barcellona e Real Madrid.

Probabili formazioni di Inter-Juventus

Da sempre la partita più vista e seguita in Serie A, negli ultimi anni ha mostrato di poter regalare partite mozzafiato, tra vittorie schiacciante e successi in rimonta. Inter e Juventus non sono soltanto legate da una storia antica e dai tanti trofei vinti, bensì anche dai medesimi obiettivi: in questa stagione entrambe cercano la Coppa Italia, in cui si sfideranno per un posto in finale. I nerazzurri poi sono secondi a 50 punti, i bianconeri settimi a 38 (con 15 punti in meno). I ragazzi di Inzaghi si giocheranno i quarti di finale di Champions League contro il Benfica, i ragazzi di Allegri i quarti di finale di Europa League contro lo Sporting.

Tra insidie, punti persi per strada e obiettivi sfumati, Inter-Juventus rappresenta la gara per la ripartenza.

Ecco di seguito le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Martinez

Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé; Vlahovic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Certezze per il tecnico dell’Inter, voglia di dimostrare il proprio valore per il mister della Juventus, che mette in campo una squadra giovane e “sfrontata”.

Si scende in campo Domenica 19 Marzo alle ore 20:45, terreno dell’incontro lo Stadio San Siro di Milano. Il match sarà visibile su DAZN per i soli abbonati alla piattaforma. Eccoci pronti per Inter-Juventus, valevole per la 27° giornata di Serie A.