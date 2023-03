Inter-Juventus, le parole di Allegri: “Sarà una partita affascinante”

La 27° giornata di Serie A presenta molte partite interessanti. Dagli scontri diretti ai classici “big match”. In questo caso si parla di due grandi sfide: il derby capitolino tra Lazio e Roma e il derby d’Italia. Pronte a battersi nel Derby d’Italia, Allegri ha parlato della partita di Inter-Juventus, due squadre che hanno bisogno di continuità.

Allegri su Inter-Juventus, il Derby d’Italia

Una Domenica di calcio molto affascinante, anche perché va in scena il Derby d’Italia, la partita più seguita in Serie A. Da un lato l’Inter, seconda in classifica con 50 punti, dall’altra la Juventus, settima in classifica con 38 punti (-15 di penalizzazione). Tra nerazzurri e bianconeri le rivalità non sono mai cessate e la Vecchia Signora “recrimina” ancora quella penalità che, se annullata, la rimetterebbe in seconda posizione.

Come per Simone Inzaghi, anche Massimiliano Allegri ha parlato del confronto tra le due compagini in conferenza stampa. Tra l’altro le due squadre – una ai quarti di Champions e una ai quarti di Europa – si sfideranno anche in semifinale di Coppa Italia.

Ecco le parole del tecnico toscano:

“Dobbiamo fare una bella partita contro un’Inter forte. È sempre una partita meravigliosa, ci saranno 70mila spettatori. È il derby d’Italia, sarà una partita affascinante, bisognerà essere molto bravi”.

Una partita da tenere sotto controllo fin da subito.

Il mister ha poi anche parlato di Vlahovi e Di Maria, su tutti:

“Non è questione di Vlahovic, la squadra deve fare meglio di quanto fatto nel secondo tempo giovedì sera. Abbiamo giocato un brutto secondo tempo. Bisogna essere consci di andare a giocare contro una squadra che in 17 partite in casa ha fatto 15 vittorie e 2 sconfitte. Per noi domani è un test importante. Sono forti fisicamente, nelle palle alte e arrivano con entusiasmo dopo aver raggiunto i quarti di finale di Champions. Sarà una bella partita e ripeto molto importante per noi. Oggi ci sarà l’ultimo allenamento, la rifinitura oggi pomeriggio, dovrò valutare le condizioni di Di Maria ma sembra che stia bene. Dovrò valutare anche Miretti, Bonucci. Non saranno a disposizione Milik e Alex Sandro. Chiesa è a disposizione, l’altra sera ha fatto gol quindi sono molto contento. Gli altri che han giocato giovedì sono tutti a disposizione”.

Ancora tanti dubbi sulla formazione da mettere in campo, ma Allegri ha buone sensazioni.