Sinner-Rublev all’Australian Open: a che ora e dove vedere in tv il quarto di finale

Sinner-Rublev è la sfida dei quarti di finale della competizione Australian Open. La sfida potrà essere seguita tranquillamente a distanza anche in Italia sia in televisione sia in streaming.

Sinner-Rublev all’Australian Open: a che ora

Sinner e Rublev si sfideranno ai quarti di finale degli Australian Open. Il match tra i due è in programma martedì 23 gennaio 2024 alle ore 10:15 in Italia. “Lo affronterò con un sorriso – ha dichiarato Sinner del suo prossimo avversario – Quando uno è felice di vivere la sua passione giocare un’altra partita rappresenta una nuova opportunità. Andrey è migliorato molto, lotta su ogni palla e se voglio vincere devo far vedere un buon tennis”.

Mentre l’avversario dell’azzurro ha commentato così il match: “Jannik è un altro giocatore che ha avuto una stagione irreale l’anno scorso e risultati già sorprendenti quest’anno. Mi ha battuto l’ultima volta quindi non so cosa dire: sembra che io sia nei guai”.

Ecco il programma completo delle sfide:

Marta Kostyuk-Coco Gauff (4)

Novak Djokovic (1)-Taylor Fritz (12) (non prima delle 4.30, ora italiana)

Barbora Krejcikova (9)-Aryna Sabalenka (2) (non prima delle 9, ora italiana)

Jannik Sinner (4)-Andrej Rublev (5)

Dove vedere in tv e in streaming il quarto di finale

La sfida potrà essere seguita in diretta tv sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2, presente anche su Dazn e su Sky (ai canali 210 e 211), e su Tim Vision. In streaming sarà visibile su Discovery+ e su Skygo, NowTv e Dazn.