Inter-Juventus, le dichiarazioni di Inzaghi: “Rispettiamo la Juve”

Il weekend di Serie A è già cominciato e, dopo le vittorie di Sassuolo e Atalanta, si passa ad un fine settimana sempre più fitto e interessante. Tra le gare di cartello c’è Inter-Juventus che lo stesso Inzaghi ha preso in esame. Mai una sfida scontata quella tra nerazzurri e bianconeri, definita a tutti gli effetti il Derby d’Italia.

Inzaghi su Inter-Juventus, gara non banale

La 27° giornata di campionato regala due derby, quello capitolino – tra Lazio e Roma – e quello d’Italia, non cittadino ma sicuramente di estrema importanza. Gara mai banale che confronterà due compagini che corrono per obiettivi simili e distanti. I nerazzurri si giocheranno i quarti di finale di Champions League e cercheranno di confermare il secondo posto in classifica. Ultimo step per la Coppa Italia, trovandosi in finale proprio contro la Juventus. I bianconeri si giocano i quarti di finale di Europa League e punta alla quasi “surreale” rimonta in Serie A.

Il tecnico dei nerazzurri non vuole abbassare la guardia e ha condiviso i suoi pensieri durante la conferenza stampa:

“Sappiamo cosa rappresenta questa partita per la società e per i tifosi. Sarà una gara tra due squadre che stanno bene, che hanno raggiunto la qualificazione, sarà fatta di corsa e determinazione. Noi consideriamo la Juve una grande squadra, è completa e fatta di tanti giocatori forti. Rispettiamo la Juve, l’abbiamo incontrata in tante finali e la incontreremo ancora in Coppa. La preparazione mentale sarà importantissima. Ci sono delle vicende giudiziarie in corso, poi si vedrà chi sarà secondo in classifica. Faccio i complimenti alla Juve per la sua qualificazione, poi vedremo cosa succederà perché serve chiarezza. La Juventus alterna attesa e attacco con mezzali di grande passo, la partita non avrà un binario definito. Dobbiamo saper leggere la gara“.

Grande rispetto per la Vecchia Signora che, all’andata, strappò 3 punti fondamentali.

Simone Inzaghi ha anche parlato della situazione di Lukaku, Skriniar e Bastoni:

“Non avremo Skriniar, Gosens e Bastoni, poi valuterò i ragazzi nella rifinitura. In questo momento l’unico pensiero è la Juve, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto in Champions, ma la concentrazione è massima per il campionato. Lukaku sta aumentando i minutaggi, è stato importantissimo per raggiungere il traguardo Champions. Ha fatto gol, ha giocato 90′ a La Spezia e in Portogallo è entrato con lo spirito giusto. Da allenatore devo fare le scelte, ma sono contento perché si sta allenando bene”.

Il mister è stato criticato dopo le ultime uscite e il Derby d’Italia varrà più di una semplice partita.