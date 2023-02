Giorgia Meloni scontro con Macron su Zelensky: “Inopportuno”

Giorgia Meloni, scontro con Macron sull’invito a Parigi con Zelensky: “È stato inopportuno”. La risposta del premier francese: “Noi e la Germania abbiamo da sempre un ruolo particolare”.

Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky si sono visti di persona per la prima volta in occasione della plenaria della plenaria del Consiglio Europeo che ospita il leader ucraino. I due capi di stato si sono scambiati un abbraccio e una stretta di mano, a margine della photo-op con i 27 e i vertici delle istituzioni europee all’Europa Building. A tener banco, tuttavia, sono state le critiche espresse dalla premier italiana ad Emmanuel Macron, che ieri ha accolto Zelensky di fronte all’Eliseo.

In risposta ad alcune domande della stampa, la Presidente del Consiglio è stata molto dura con il leader francese: “Se la missione di Francia e Germania a Washington è stata inopportuna? Francamente mi è sembrata più inopportuno l’invito a Zelensky di ieri. Perché credo che la nostra forza in questa vicenda sia la compattezza e io capisco le pressioni di politica interna, il fatto di privilegiare le opinioni pubbliche interne, ma ci sono momenti in cui privilegiare la propria opinione pubblica interna rischia di andare a discapito della causa e questo mi pare che fosse uno di quei casi”.

Macron: “Non ho commenti, Francia e Germania hanno un ruolo particolare”

Emmanuel Macron ha risposto con indifferenza alle critiche mosse da Giorgia Meloni: “Non ho commenti da fare. Ho voluto ricevere il presidente Zelensky con il cancelliere Scholz, penso che eravamo nel nostro ruolo. La Germania e la Francia, come sapete, hanno un ruolo particolare da otto anni sulla questione. Abbiamo anche condotto insieme questo processo, penso che stia anche a Zelensky scegliere il formato che vuole”.