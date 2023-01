Intelligence: Putin sul Donbass entro Marzo 2023

La diplomazia è sempre al lavoro, ma non per un trattato di pace. Per questo Putin ha l'obiettivo di conquistare il Donbass entro Marzo.

Quella che fino ad un anno fa sembrava essere una situazione anomala, adesso appare quasi una normalità, visto che la guerra tra Russia e Ucraina non sembra voler cessare. La diplomazia è sempre al lavoro, ma non per un eventuale trattato di pace. Per questo Putin ha l’obiettivo di conquistare il Donbass entro Marzo 2023.