Chi è Pierdavide Carone, ex concorrente di Amici: malattia, vita privata e carriera

Il panorama musicale italiano vanta moltissime star di successo e tanti altri artisti che, per parte della loro vita, sembravano essere finiti nel dimenticatoio. Tempestato da un percorso non semplice è Pierdavide Carone, ex concorrente di Amici. Andiamo a scoprire chi è e cosa fa.

Pierdavide Carone, chi è l’ex concorrente di Amici: la sua carriera

Il mondo della musica è pieno di artisti che ce l’hanno fatta, di cantanti emergenti che cercano di sfondare e di tanti altri che provano a rinascere dopo un periodo buio. Questo è il caso di Pierdavide Carone, artista classe ’88 che, dopo Amici, sembrava aver preso in mano la sua carriera.

Il suo percorso nel campo musicale è cominciato nel 2010, con la partecipazione alla nona edizione di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi. Nonostante il terzo posto ottenuto, con la vittoria di Emma Marrone, il giovane cantante romano conquista il premio della critica. Nel 2012 si assicura anche la partecipazione al Festival di Sanremo, esibendosi insieme a Lucio Dalla e classificandosi in quinta posizione.

Dai dischi alla malattia

La gavetta sembrava aver portato i frutti sperati e Pierdavide Carone comincia a farsi conoscere, vantando – fino ad ora – ben quattro album, tutti in studio:

Una canzone pop (2010)

Distrattamente (2010)

Nanì e altri racconti (2012)

Casa (2021)

Però, quando tutto sembrava andare per il meglio, il cantante si è dovuto improvvisamente fermare, uscendo “clamorosamente” di scena. Senza dare spiegazioni fino al suo ritorno, nel 2020, in cui l’artista ha annunciato di aver affrontato uno dei mali peggiori, ovvero il tumore. Da lì in poi ha ricominciato la sua corsa per tornare a vivere e a cantare. Negli anni in cui si è allontanato dalla scena, ha comunque continuato a far sentire la sua voce, per non perdere quello smalto che aveva ottenuto.

Chi è Pierdavide Carone: vita privata

Nato il 30 Giugno 1988 a Roma, Pierdavide Carone ha vissuto di musica fin da subito. Della sua vita privata non si sa, però, moltissimo. Dopo una lunga “love story” con Grazia Striano, ex concorrente di Amici (insieme a lui), l’artista romano non dovrebbe avere nessun tipo di legame.

Dopo aver lottato contro il tumore, il cantante è tornato in grande spolvero e, ancora una volta, con il sorriso sulle labbra, non ha voluto raccontare molto delle sue vicende personali. Continua però a farsi scoprire canzone dopo canzone.

