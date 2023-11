Inside Out 2: uscita, dove vederlo, nuove emozioni e trailer

Inside Out 2 è il secondo capitolo del film Disney e Pixar che nei prossimi mesi si mostrerà con nuovi emozioni. In queste ore è stato diffuso uno dei primi trailer.

Inside Out 2: uscita e dove vederlo

Inside Out arriva con il secondo capitolo diretto da Kelsey Mann e prodotta da Mark Nielsen. Il film Disney e Pixar arriverà al Cinema nel 2024, negli Stati Uniti dovrebbe essere distribuito nel mese di giugno.

Inside Out 2: nuove emozioni

Nel secondo capitolo ci sarà una nuova emozione: Ansia che si aggiunge a Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto. “Ansia, interpretata da Maya Hawke nella versione originale del film, potrebbe essere la nuova arrivata nella squadra, ma non è certo il tipo che passa in secondo piano – ha affermato il regista Mann – Questo è molto sensato se pensiamo a ciò che accade nella mente di tutti noi”. Nella versione originale del film, Maya Hawke presta la propria voce ad Ansia, insieme a Amy Poehler nel ruolo di Gioia, Phyllis Smith in quello di Tristezza, Lewis Black in quello di Rabbia, Tony Hale in quello di Paura e Liza Lapira in quello di Disgusto.

Il trailer

