Hoara Borselli, chi è la conduttrice e opinionista: politica, Zenga, marito, figli

Chi è Hoara Borselli ex modella e conduttrice 45enne, spesso ospite in tv come opinionista politica. Personaggio televisivo di spicco negli ultimi tempi, scopriamo qualcosa in più su di lei: dalla vita privata al marito, ai figli al suo ex Walter Zenga.

Chi è Hoara Borselli, vita privata e carriera

Nata a Viareggio il 9 Giugno 1976, Hoara Borselli è un personaggio televisivo italiano molto attivo in ambito politico, con un passato da modella e attrice televisiva.

Dopo le sue prime esperienze sulla passerella, partecipa a Miss Estate Festivalbar nel 1992. In seguito fa il suo esordio come attrice, recitando sul grande schermo in Panarea e Per favore strozzate la cicogna, e in tv nelle soap Un posto al sole e Centovetrine. Nel 2005 vince la storica prima edizione di Ballando con le stelle, affiancata dal ballerino Simone Di Pasquale.

Nel 2017 lavora come speaker radiofonica a Radio Incontro Donna, presentando il programma di approfondimento politico e d’attualità Attualmente Diverso.

In quegli anni dichiara interviene sempre più spesso in molte trasmissioni come opinionista politica, dichiarandosi apertamente di destra. È ospite a Non è l’arena, Quarta Repubblica, Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque. Scrive inoltre, sempre in ambito politico, per i quotidiani Secolo d’Italia e Il Tempo.

Vita privata: marito, figli, Walter Zenga

Verso la fine degli anni Novanta, Hoara Borselli è stata legata sentimentalmente a Walter Zenga, allenatore ed ex portiere dell’Inter e della nazionale italiana. La loro storia dura sei anni, durante i quali Hoara segue il calciatore in America per la sua esperienza nella Major League Soccer statunitense, ai New England Revolution. Oggi Hoara Borselli ha una relazione con Antonello Costigliola, con il quale è sposata dal Giugno del 2009.

Dal loro amore nascono due figli, Daniel, nato il 19 settembre 2009, e Margot, il 19 settembre 2019.