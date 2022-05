Martedì 17 maggio 2022 su Canale 5 sarà trasmesso in chiaro il film “Le Ragazze di Wall Street”. L’appuntamento è per stasera alle 21:40 su Canale 5. Pochi sanno però che le ragazze di Wall Street è tratto da una storia vera.

Il film su Canale 5

Diretto da Lorene Scafaria, il film trae ispirazione da un articolo del New York Times, scritto da Jessica Pressler nel 2015 dal titolo “The Hustlers at Scores“. L’appuntamento è per stasera alle 21:40 circa su Canale 5.

Il cast vede la partecipazioni di importanti attrici come Jennifer Lopez, Constance Wu e Julia Stiles.

Le ragazze di Wall Street: la storia vera da cui nasce il film

Il film racconta la storia vera di un gruppo di spogliarelliste, con a capo Ramona, che decideranno di compiere una truffa molto complicata ai danni degli uomini ricchi e potenti di Wall Street. Destiny, anche lei parte del gruppo, è una donna che si prende cura della nonna e lavora come spogliarellista per contribuire a mantenere la sua famiglia.

I gestori dei locali notturni in cui lavorano, prendono una quota delle mance che ricevono durante le esibizioni e dopo aver passato la notte a lavorare, Destiny si ritrova spesso con pochi spicci. Quando incontrerà Ramona, spogliarellista veterana e molto ambiziosa, la sua vita cambierà. Ramona, infatti, prende a cuire la storia di Destiny e insieme a Diamon, la istruirà trasmettendole i trucchi del mestiere della pole dance e della lap dance.

Destiny però le insegnerà anche a leggere i clienti iniziando a farle capire come fare a guadagnare più soldi.