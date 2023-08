Infinity ticket dei Coldplay: cosa sono, come funzionano e quanto costano

Infinity ticket dei Coldplay: arriva una nuova modalità e possibilità per assistere e partecipare all’esperienza unica dei concerti del gruppo internazionale che vuole sempre di più allargare la propria platea.

Infinity ticket dei Coldplay: cosa sono e come funzionano

Arrivano gli Infinity ticket dei Coldplay, la novità annunciata dalla band internazionale. L’opzione aggiunta ed annunciata in queste ore rappresenta una modalità più accessibile ma soprattutto economica per poter assistere ai concerti del gruppo. Così va ad ampliarsi ancora di più la platea che sta partecipando al “Music Of The Spheres World Tour”. Tra il regolamento di questa nuova opzione c’è la possibilità di acquistare al massimo due biglietti e questi dovranno essere obbligatoriamente presi a coppie. Inoltre, gli Infinity Ticket saranno collocati l’uno di fianco all’altro. Inoltre, questi biglietti saranno disponibili solo per il ritiro presso il luogo dell’evento e solo il giorno dell’evento stesso.

Quanto costano

Rispetto ai prezzi dei normali biglietti della band, l costo fisso di questa nuova modalità è di soli 20 euro. La possibilità di acquistare gli Infinity Ticket è stata confermata a Roma allo Stadio Olimpico nelle date del 12, 13, 15 e 16 luglio 2024. Altri dettagli verranno resi noti nei prossimi mesi ma è chiaro l’obiettivo del gruppo di andare incontro ancora di più al proprio pubblico e non limitare solo a chi ha le possibilità economiche di assistere ai loro concerti.