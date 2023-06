Indiana Jones e il Quadrante del destino: trama e trailer

Prossimamente al cinema, arriva Indiana Jones e il Quadrante del destino, con trama e trailer già disponibili. Si tratta del quinto capitolo di questa saga, che ha ottenuto molti successi.

L’esordio in Italia è previsto per Mercoledì 28 Giugno.

Indiana Jones e il Quadrante del destino, la trama

Una saga che sembra infinita, che ha avuto inizio nel 1981, per poi dar vita ad una serie di eventi che hanno appassionato il pubblico, tanto da portare la pellicola a continuare (e ampliare) il suo percorso. Poco alla volta la saga è cresciuta e ha dimostrato di poter “osare” un po’ di più, arrivando così a superare i 40 anni. Eccoci allora arrivati al quinto appuntamento, che prende il nome di Indiana Jones e il Quadrante del destino, che verrà presentato nelle sale cinematografiche italiane domani, Mercoledì 28 Giugno.

Il film vede la direzione di James Magols e vede Indy, una “vecchia conoscenza”. La pellicola è ambientata nel 1969, durante i giorni dell’Allunaggio. Indiana è in procinto di ritirarsi e si sente così vinto dal mondo che sembra sovrastarlo. Infatti scienziati ex nazisti, come Voller, hanno ormai cambiato sfondo, lavorando per la NASA. Pronto così a lasciare tutto, viene richiamato dal Prof. Henry Jones e si vede costretto a tornare in azione per via di Helena, la sua figlioccia. La ragazza vive infatti faccendo la truffatrice ed è riuscita a impossessarsi di un artefatto raro e prezioso che suo padre aveva affidato proprio ad Indy. Si parla del Quadrante di Archimede, dispositivo che si ipotizza sia in grado di invididuare fratture temporale. Una volta rubato, Helena ha lasciato il paese ed è pronta a vendere l’oggetto a chi farà l’offerta migliore. Tra questi ci sono anche Voller e Klaber. Intanto Mason, agente governativa, segue la vicenda in attesa di scegliere da che parte schierarsi.

