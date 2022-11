PFM a Milano il 22 novembre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del gruppo

PFM a Milano: la band musicale si esibisce in concerto nella serata di martedì 22 novembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber. Il gruppo è in giro per l’Italia con il sul ultimo tour “PFM 1972-2022”. Ecco quali sono le altre date e tappe per ascoltare la loro musica.

PFM a Milano il 22 novembre: scaletta delle canzoni

La Premiata Forneria Marconi(PFM) si esibisce in concerto a Milano al Teatro Lirico Giorgio Gaber alle ore 20.45 di martedì 22 novembre 2022.

Dopo il successo del nuovo album “Ho sognato pecore elettriche” / “I Dreamed of Electric Sheep” (con la presenza di due ospiti internazionali d’eccezione quali Ian Anderson e Steve Hackett), il gruppo musicale è ripartito in tour “PFM 1972-2022” in giro per l’Italia. Ecco, di seguito, la scaletta delle canzoni che porterà la band sul palco milanese:

Mondi paralleli Umani alieni Il respiro del tempo Transumanza jam Impressioni di settembre Photos of Ghosts Il banchetto Dove… quando… La carrozza di Hans Cyber Alpha Harlequin Promenade the Puzzle Romeo e Giulietta: Danza dei cavalieri Mr. 9 Till 5 Violin Jam / William Tell overture Celebration Volta la carta Il pescatore

I biglietti del concerto con prossime date e tappe del gruppo

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. I settori liberi sono la Poltrona a 55 euro e la Galleria a 39 euro. Il tour del gruppo non è terminato: ci sono infatti altre date e tappe in questo fine 2022 ma anche nel 2023.

Ecco quali sono:

23 novembre Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber

25 novembre Firenze, TuscanyHall

22 aprile Bari, Teatro Team

23 aprile Lecce, Teatro Politeama Greco

